Switch-versie Stray krijgt releasedatum

Tijdens de laatste Nintendo Direct is aangekondigd dat Stray, iedereens favoriete kattensimulator, naar de Switch komt. Deze game komt oorspronkelijk alweer uit 2022, waar hij verscheen op de Playstation en PC. Niet alleen was de game meteen razend populair, maar hij is zelfs zo goed ontvangen dat er momenteel zelfs een animatiefilm in de planning staat. Een Switch-versie kon dan natuurlijk ook niet uitblijven, al was het nog een beetje giswerk over wanneer hij daarop zou verschijnen. Dankzij een nieuwe trailer hebben we daar vandaag meer duidelijkheid in gekregen. Stray is vanaf 19 november te downloaden in de Switch eShop. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Stray speel je een zwerfkat, die zijn weg moet vinden in een dystopische stad waar overal gevaar op de loer ligt. Je bent door een gat ver naar beneden gevallen en moet weer aan de oppervlakte zien te komen. Als klein katje in een grote wereld vol robotinwoners, lijkt alles behoorlijk intimiderend, en die sfeer lijkt goed te worden neergezet. Het lijkt erop dat ontwikkelaar Annapurna de spijker op zijn kop heeft geslagen bij het ontwerpen van het pluizige kattenbeest en hoe je ermee speelt. Het is meer dan alleen sluipen en klauteren, zo zul je als een echte kat ook genoeg spul van randjes kunnen af meppen. En ook spinnen kan ‘ie als de beste! Het is geen lange game, maar we scharen hem op basis van de reviews onder de noemer ‘kort maar krachtig’.