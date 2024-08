Fysieke versie Final Fantasy I – VI komt naar Europa

Vorig jaar bracht Square Enix de Final Fantasy Pixel Remasters uit voor de Nintendo Switch. De eerste 6 delen van de serie kregen een grafische update (net als wat verbeteringen in de gameplay) die we vervolgens op de eShop konden kopen. Fans van fysieke games moesten de games importeren uit Azië, maar door de exclusiviteit en de slechte leverbaarheid werd dat voor velen een drama. Daar lijkt nu verandering in te komen, nu Square Enix de Collection Edition heeft aangekondigd:

The Final Fantasy I – VI Collection Edition launches October 8, 2024 and is available to pre-order now. It includes a sticker sheet! Find out more: https://t.co/OQjteR5muS pic.twitter.com/on6nszYNLO — Square Enix (@SquareEnix) August 8, 2024

Het grote verschil met de Aziatische versie is dat Square En ix deze versie de Anniversary Edition heeft genoemd. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er echt verschillen zijn met de eerder uitgebrachte fysieke versie, maar je krijgt er in ieder geval een leuk stickervel bij. Plus het feit dat je geen importkosten hoeft te betalen, is ook een mooie bonus.

De games zijn te pre-orderen via Square Enix, maar we vermoeden dat deze versie makkelijker verkrijgbaar zal zijn dan de eerdere release. We weten dat pas echt als de collectie op 8 oktober officieel in Europa uitkomt.