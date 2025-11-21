Reanimal krijgt releasedatum + nieuwe trailer

De nieuwe horror game van Tarsier Studios heeft een releasedatum gekregen. Deze studio, die we tot nu toe vooral kennen van de Little Nightmares franchise, heeft dat samen met uitgever THQ Nordic bekend gemaakt. De game komt op 13 februari naar de Switch 2. Ook is er momenteel een demo beschikbaar voor de Xbox, deze zak binnenkort ook op de Switch 2 verschijnen. Voor de gelegenheid is er ook een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Reanimal is een co-op horror game, waarin je een broer en zus speelt die op een gruwelijke missie gaan om hun verdwenen vrienden te redden. Verken een donkere, angstaanjagende wereld op zee en op land, en gebruik al je kennis en vaardigheden om te overleven. Werk samen om dit verschrikkelijke eiland te ontsnappen, waarbij het meest begaande pad maar één van de verhalen vertelt. Ontdek verborgen en mysterieuze locaties, elk met hun eigen verhaal, en leg stukje maar beetje het geheim bloot dat deze broer en zus achtervolgt.