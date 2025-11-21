Japanese Rural life Adventure aangekondigd voor de Nintendo Switch

G-Mode en Game Start LLC hebben aangekondigd dat hun nieuwe project ‘Japanese Rural Life Adventure’ naar de Nintendo Switch komt. De game is een cozy slow-life sim waarin je een kijkje krijgt in het traditionele Japanse plattelands leven. Wanneer de game uitkomt is helaas nog niet bekend. Wel is er alvast een trailer verschenen, die al even goed de prachtige pixelart van de game laten zien. Deze kun je hieronder bekijken.

Japanese Rural Life begin zoals vele andere cozy life sims: jij bent iemand die na een tijd het drukke stadleven iets te druk vind, en zijn geluk gaat zoeken op het platteland. In dit geval ga je dat doen op het idealistische platteland ergens in Japan, waar je ergens te midden de natuur een oud huis gaat opknappen. Zorg voor je tuin, verbouw gewassen, knap je huis op en zorg ervoor dat je compleet zelfvoorzienend wordt. Het dorp in de buurt kan je hulp daarnaast goed gebruiken. Leer de lokale bevolking kennen, help ze met hen problemen en zorg ervoor dat je een blijvende indruk bij ze achterlaat. Wie weet dat ze je zelfs nieuwe plekken kunnen laten zien, waar je weer andere producten vandaan kunt halen. Vis, kook heerlijk eten, maak nieuwe voorwerpen en geniet van een simpel maar voldaan leven.