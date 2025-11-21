Marvel Cosmic Invasion krijgt fysieke versies voor Switch en Switch 2

Marvel Cosmic Invasion is een nieuwe beat ‘em-up van uitgever DotEmu en ontwikkelaar Tribute die op 1 december digitaal verschijnt voor Switch 1- en 2. Tribute heeft nu bekendgemaakt dat er op 13 maart 2026 ook een fysieke versie en een deluxe edition van deze fysieke versie verschijnt. De deluxe edition bevat (naast het gamehoesje met de cartridge) de volgende items:

Een steelbook Een set premium art cards van alle personages in de game, Een stikkervel van alle personages Een poster van de game

In de afbeelding hieronder zie je hoe de items in de collector’s edition er precies uitzien.

De standaard editie wordt €39,99 voor de Switch 1 en €49,99 voor Switch 2. De deluxe edition wordt €59.99 op Switch 1 en €69.99 op Switch 2. Mocht je niet zo lang willen wachten dan kun je hem ook gewoon op december voor €29,99 halen in de eShop.