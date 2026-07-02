Turok: Origins krijgt gameplay trailer

Begin dit jaar werd Turok: Origins aangekondigd, een nieuwe titel in de klassieke first-person shooter franchise. Naast andere platformen zal de game ook op de Nintendo Switch 2 verschijnen, al is het momenteel nog onbekend wanneer. Het enige weten wat we weten is dat het deze herfst zal verschijnen. Dat duurt nog even, maar voor geïnteresseerden is er nu wel een nieuwe gameplay trailer verschenen. Hierin wordt in minder dan een minuut alvast even laten zien wat je in de wereld van Turok: Origins te wachten staat. De trailer kun je hieronder bekijken.

De Turok-serie is een ware klassieker en met Turok: Origins keert de franchise terug naar haar oorsprong. Als speler ben jij onderdeel van de eeuwenoude ‘Order of the Turok’ heldhaftige wachters met ongeëvenaarde krachten welke moeten zien te overleven tegen krachten van buitenaf. Deze wereld zit vol gevaren, van prehistorische wezens tot buitenaardse tegenstanders die allemaal de mensheid bedreigen. Jij beschikt over een groot aantal wapens om deze vijanden te verslaan, en een aantal krachtige vaardigheden die daarbij horen. Naast grote hoeveelheid actie zitten levels ook vol puzzels en objectives, denk aan het overhalen van schakelaren en dergelijke. Turok Origins biedt een story mode die je zowel alleen als co-op met twee vrienden kunt doorlopen.