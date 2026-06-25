Releasedatum The Witch’s Bakery bekend

The Witch’s Bakery heeft eindelijk een concrete releasedatum gekregen. We weten al langer dat dit magische cozy RPG-avontuur op het punt staat om op de Switch en Switch 2 te verschijnen, maar nu weten we ook precies wanneer. Vanaf 20 augustus zullen we met dit avontuur aan de gang kunnen. Om dit bekend te maken is er natuurlijk ook een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bewonderen. Naast een digitale versie verschijnt er overigens ook een fysieke versie voor zowel de Switch als Switch 2. De Switch 2-versie betreft een gamekeycard. De verwachte prijs ligt op €34,99.

Jij speelt als de heks Lunne, die aan het bakken slaat in de hoofdstad van Frankrijk. En als heks heb je natuurlijk wat bijzondere krachten. Lunne kan in de harten van mensen kijken en ze met hun emoties helpen met behulp van magie. Soms moet je daarvoor letterlijk in de harten van mensen duiken – het zogenaamde Heart’s Palace. The Witch’s Bakery neemt je mee van dag tot dag. Elk van die dagen is opgesplitst in drie delen. Overdag werk je in je bakkerij, ’s avonds ga je de stad in, en ’s nachts rust je uit, verbeter je je magische krachten en kun je je bakkerij decoreren. Als je de stad verkent, kun je verschillende arrondissementen van Parijs bezoeken, elk met hun eigen shops, personages en activiteiten.