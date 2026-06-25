Ga 16 juli de ruimte in met Farlands op de Nintendo Switch 

Juni 2024 werd er aangekondigd dat Farlands in 2025 naar de Nintendo Switch zou komen. Helaas is het niet gelukt om de game in die periode uit te brengen. Toch is de game nu dichterbij dan je denkt, aangezien JanduSoft vorige week de releasedatum van 16 juli naar buiten heeft gebracht. Inmiddels is het spel ook te vinden in de Nintendo eShop, waar een leuke verrassing voor je klaarstaat middels een demoversie. Tevens weten we door Nintendo’s digitale winkel dat Farlands voor een bedrag van €17,99 over de digitale toonbank gaat.

In Farlands laat je de stad achter je en start je een nieuwe fase van jouw leven in de vergeten hoek van het melkwegstelsel. Op een planeet heb je immers een hele planeet gekocht voor een prikkie. Die besluit je compleet te herstellen, door onkruid te wieden, stenen weg te halen en takken op te rapen. Daarnaast krijg je de taak om een oude agrarische rots in een bloeiende boerderij om te toveren. Als er tijd is voor wat ontspanning, dan is het mogelijk om het zonnestelsel te verkennen en onderdeel te worden van de buitenaardse gemeenschap.

In 2024 hebben wij op gamescom deze game al even mogen spelen. Ben je benieuwd naar onze preview van destijds? Lees die dan hier.