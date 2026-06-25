Warhammer 40,000: Rogue Trader krijgt fysieke ‘Voidfarer edition’

Silver Lining Interactive, Owlcat Games, en Games Workshop hebben aangekondigd dat Warhammer 40,000: Rogue Trader een fysieke editie krijgt. Vanaf 15 oktober zul je de game bij retailers kunnen vinden. En je hoeft in dit geval niet bang te zijn dat je een code-in-een-box koopt, want het gaat hier om een daadwerkelijke cartride. Naast dit nieuws werd ook bekend dat het hier om de ‘Voidfarer’ edition gaat. Deze bevat de volgende extra’s:

Season Pass 1: bevat 2 enorme DLC’s : Void Shadows en Lex Imperalis

Digital Artbook & Wallpaper pack

Digital OST. Volledige soundtrack + de soundtracks van beide DLC’s

In-game upgrade voor de Rogue Trader Throne

Firestorm-Class Frigate: een alternatief in-game item starting voidship met uniek uiterlijk en aanpassingen

Cherub Pet: een nieuw in-game companion in plaats van je Servo-skull

Enkele Premium in-game wapens

Warhammer 40000: Rogue Trader verscheen eind vorig jaar op de Nintendo Switch 2 als digitale download. Interessant is dat beide DLC’s momenteel nog steeds niet los te downloaden zijn, er wordt verwacht dat deze ook op 15 oktober uitkomen. Over een Switch 2 versie van de laatste DLC (welke 11 juni voor PC verscheen) is momenteel nog niets bekend. Benieuwd geworden naar deze immense cRPG? Hier kun je onze review van begin dit jaar lezen.

Waar gaat Warhammer 40,000: Rogue Trader over?

In Warhammer 40,000: Rogue Trader nemen spelers de rol aan van een Rogue Trader, een eeuwenoude dynasty van kapers die met het goedvinden van the Emperor zelf de uiterste randen van het Imperium verkent. Deze toestemming zorgt ervoor dat ze privileges en macht hebben waar anderen enkel van kunnen dromen. Naast dat ze de taak hebben om het Imperium uit te breiden, kunnen ze doen wat ze willen. Om dit te doen staat een gigantisch voidship tot hun beschikking (een soort van stad dat door de ruimte vliegt) met immense vuurkracht en zoveel personeel dat het niet uitmaakt.

Deze mensen volgen hun leider zonder vragen te stellen… en let jij nou net die leider zijn. Behandel je onderdanen met respect of ongenoegen, blijf trouw aan de Emperor of heul met de vijanden van de mensheid… jij maakt de besluiten. Elke keuze die je maakt heeft echter grote gevolgen, niet alleen voor jou, maar voor complete sterrenstelsels.