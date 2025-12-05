[Review] MARVEL Cosmic Invasion – Een stijlvolle Marvel-game met helaas wat technische mankementen

Marvel-fans eten op gamegebied erg goed de laatste jaren. Want waar de films helaas wat in kwaliteit zijn gedaald, schieten kwalitatief hoogstaande Marvel-games als paddenstoelen uit de grond. Zo konden we de afgelopen jaren al van Marvel Rivals en de Spider-Man-games van Insomniac genieten en hebben we komend jaar Marvel’s Wolverine, Marvel 1943 en Marvel Tokon Fighting Souls om naar uit te kijken. Met al dat grote triple-A geweld aan superhelden zou je een kleinere beat-‘em-up als MARVEL Cosmic Invasion bijna vergeten. De game is sinds 1 december 2025 op zowel de Switch als Switch 2 te koop. Weet MARVEL Cosmic Invasion de positieve reputatie van Marvel-videogames hoog te houden? Je leest het in deze review.

Een ode aan de 90’s

Wanneer je MARVEL Cosmic Invasion voor het eerst opstart, word je meteen verwelkomd door een prachtig geanimeerde opening die je meteen meeneemt, in de sfeer van de jaren 90 van deze game. De stijl van de game doet daarbij heel erg denken aan de Spider-Man- en X-Men-cartoons die Marvel in de jaren 90 maakte. Deze stijl zet zich ook voort in de gameplay. De levels en karakters in de game zijn allemaal met pixel-art vormgegeven. En hoewel pixel-art door de jaren heen al erg vaak gebruikt is, is het Tribute Games erg goed gelukt om alle Marvel-personages tot leven te brengen.

Een personage waarbij je dat bijvoorbeeld heel mooi terugziet is Venom. Tijdens de combat zie je dat de symbiote in rap tempo de gekste vormen aanneemt, maar de pixels animeren in al die bewegingen ontzettend vloeiend met het karakter mee. Ook bij casting van de stemacteurs hebben ze rekening gehouden met de stijl van de negentiger jaren. Zo zijn de stemmen van Wolverine en Storm ingesproken door dezelfde stemacteurs die deze rollen speelden in X-Men 97 en X-Men: The Animated Series. Het is mooi om te zien hoe de ontwikkelaars dit tijdperk van het Marvel-universum op toepasselijke wijze naar een videogame weet te vertalen.

Bomvol herkenning

Naast de karakters zelf zijn ook de locaties heel mooi van comic naar scherm vertaald. In de vijftien levels die de game rijk is worden bijna alle bekende hoeken van het universum meegenomen. Van bekende aardse plekken als New York, tot het mythologische rijk Asgard en van de mutantenstad Genosha tot het duistere Klyntar. En hoewel de inspiratie grotendeels uit de jaren 90 komt, zitten er soms ook nieuwere gezichten op deze plekken. Zo maakt Knull, de god van de symbiotes, op een gegeven moment een opwachting in de game. Een personage dat in 2018 pas zijn debuut maakte.

Toch is er wel één hele opvallende groep afwezigen in deze game. Ik heb het uiteraard over de Fantastic Four. Marvel’s eerste familie is nergens te bekennen in MARVEL Cosmic Invasion. Een bijzondere keuze aangezien de ‘main villain’ Annihilus zijn debuut maakte in een Fantastic Four-comic en het dan ook erg vaak met hen aan de stok heeft gehad. Het kan bijna niet anders dan dat ontwikkelaar Tribute Games nog van plan is om een DLC te maken met de Fantastic Four.

Bekende en minder bekende gezichten

In MARVEL Cosmic Invasion speel je met vijftien verschillende karakters. Elf van de vijftien zijn meteen beschikbaar en de overige vier ontgrendel je door de campagne door te spelen. De meeste personages zijn bij het grote publiek bekend, zoals Spider-Man, Wolverine, Iron Man en Captain America. Maar hiernaast hebben ze er ook een paar obscure karakters in verwerkt. Zoals Beta Ray Bill, Phyla-Vel en Nova. Alle personages beschikken over basic attacks, een special attack, die langzaam leegloopt, diverse luchtaanvallen en hebben een ultimate aanval. Deze laatste kan alleen gebruikt worden wanneer een blauwe meter volledig gevuld is en hiermee ontketenen ze een zeer krachtige aanval die vele vijanden van het scherm vegen. Hoewel elk karakter op dezelfde manier is opgebouwd, hebben ze wel elk een unieke moveset die veel inspiratie put uit hun comicbook-roots.

Zo is Spider-Man erg snel en agile, kan Iron Man vliegen en schieten en bestuurt She Hulk wat zwaarder dan de rest. Hoewel iedereen zo zijn favoriete Marvel karakters heeft, spoort de game jou wel aan om ze allemaal te gebruiken. Ieder level bestaat namelijk uit drie challenges die je kunt voltooien en heeft daarnaast een gekleurde kubus die je kunt verzamelen. Vaak zijn deze challenges verbonden aan het gebruiken van een bepaald karakter. Zo heb je op een gegeven moment een challenge om Venom te verslaan met Spider-Man. Met de kubussen die je verzamelt kun je weer leuke rewards vrijspelen, zoals extra skins voor personages in de game. Zo ontgrendelde ik op den duur bijvoorbeeld het iconische symbiote-kostuum voor Spider-Man. Wanneer je veel met een bepaalde held speelt, level je deze ook sneller waardoor deze vervolgens meer HP of meer damage krijgt.

Je ziet ze vliegen

Wat mij op den duur wel opviel, is dat de personages die kunnen vliegen of makkelijk vliegende vijanden kunnen raken in mijn ervaring wel erg in het voordeel zijn. Helemaal omdat je in de game vaak wordt aangevallen door het vliegende Annihilation Wave-leger van Annihilus. Wanneer deze insecten boven je hoofd zweven, zijn de klauwen van Wolverine opeens een stuk minder effectief. Wat vijanden betreft had de game daarin wat meer variatie kunnen gebruiken. Naast deze vliegende wezens vecht je in de game ook erg vaak tegen Sentinels en af en toe de gele AIM-soldaten.

Sommige levels voegen wel nieuwe unieke vijanden toe. Zo vecht je op Klyntar uiteraard tegen een leger symbiotes, maar in de meerderheid van de game ben je tegen dezelfde groene of gele vliegende insecten of paarse Sentinels aan het vechten. Normaliter zou dit geen probleem zijn geweest, ware het niet dat sommige confrontaties met vijanden erg lang doorgaan en je al die golven weer opnieuw moet bevechten wanneer je doodgaat bij de eindbaas. Het doorlopen van het level voelt dan alsof je een hele lange runback moet doen om weer tegen de baas te kunnen vechten.

Epische eindbazen

Elk level in MARVEL Cosmic Invasion bestaat uit een lineair level dat je langzaam van links naar rechts doorloopt en ondertussen talloze vijanden bevecht. Aan het eind van zo’n level bevindt zich een eindbaasgevecht tegen een iconische Marvel-schurk. Wanneer je eenmaal bij een eindbaas bent aangekomen, laat de combat zich van zijn beste kant zien. De bazen spelen goed in op de skills van de speler en hebben een redelijk gevarieerd aanvalspatroon. Sommige eindbazen zijn wel aanzienlijk moeilijker of juist makkelijker dan anderen. De moeilijkheidsgraad van de game is af en toe een beetje inconsistent en kent zeker tegen het eind een flinke verhoging van de moeilijkheidsgraad. Toch is het altijd een leuk vooruitzicht om erachter te komen tegen welke Marvel-schurk je het aan het eind van een level moet opnemen. Soms is het zelfs zo dat je de eindbaas als personage ontgrendelt nadat je hem hebt verslagen.

Letterlijke en figuurlijke bugs

Hoewel je in MARVEL Cosmic Invasion wel honderden insecten bestrijdt, waren de zwermen insecten van Annihilus niet de vervelendste bugs die ik tijdens mijn speelsessie tegen het lijf liep. Nee, MARVEL Cosmic Invasion kent in zijn huidige staat helaas de nodige technische problemen. Zo heb ik tijdens mijn speelsessie ruim drie keer meegemaakt dat de game tijdens laadschermen volledig bevroor en dat ik de game opnieuw moest opstarten om verder te kunnen spelen. Nou kwamen deze momenten gelukkig voor tussen de openingsscène en het begin van het desbetreffende level. In de levels zelf heb ik dit verder niet meegemaakt.

Wel was er verderop in de game een level dat ik wel zes keer opnieuw heb moeten doen, omdat ik vanaf een bepaald punt niet verder kon lopen en ik dus vast zat in dat gedeelte van het level. Je kon blijkbaar alleen verder als je een bepaalde instelling genaamd: ‘shaking effects’ op ‘aan’ had staan. Bij mij stonden deze blijkbaar uit terwijl ik dit nooit bewust zo heb ingesteld. De game geeft nergens aan dat dit vereist is. Het moet hier dus wel om een bug gaan. Dit zijn vervelende en slordige mankementen die gewoon niet in een game horen.