Teaser-trailer voor Ultimate Sheep Raccoon

Tijdens de Indie World-presentatie begin augustus werd Ultimate Sheep Raccoon aangekondigd. Deze nieuwe titel van Clever Endeavour Games stond gepland voor 2026, maar verschijnt al op 9 december. Er komt dan een digitale versie uit voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Vooruitlopend op de release van aanstaande dinsdag deelt ontwikkelaar Clever Endeavour Games een teaser-trailer om spelers alvast in de racestemming te krijgen.

Wat voor game is Ultimate Sheep Raccoon?

Ultimate Sheep Raccoon is het nieuwe project van de makers van Ultimate Chicken Horse. Als je die game gespeeld hebt dan weet je waarschijnlijk waar het heengaat. In deze opvolger draait het opnieuw om chaos en creativiteit. De game is simpel genoeg, bouw samen met je vrienden een raceparcours, waarna je er doorheen racet om te zien wie er het snelst is. Plaats rails, ramps, jump-pads, speed zones en gooi een paar obstakels in de mix om tot een gevarieerd level te komen. Niet moeilijk genoeg? Geen probleem, probeer anders de bewegende machines, spikes en TV’s met lasers om je tegenstanders tegen te houden. Gebruik daarna power-ups om je tegenstanders voor te blijven en doe geweldige trucjes om zo die extra punten te pakken! Ultimate Sheep Racoon kan met 8 personen gespeeld worden. Local, online en cross-platform multiplayer, je hoeft niet eens op dezelfde platform te zitten!

Wil je meer weten, lees dan verder op de officiële website. Staat Ultimate Sheep Raccoon op jouw wensenlijstje?