Dit is waarom 60 fps niet mogelijk was voor Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Dit is waarom 60 fps niet mogelijk was voor Rise of the...

Sinds enkele weken is Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration te spelen op Nintendo Switch 2. Opvallend aan deze release is dat deze draait op 30 fps, in plaats van de verwachte 60 fps. In een gesprek met Nintendo Everything vertelt Aspyr waarom deze keuze is gemaakt.

Producer manager Anna Grant en senior game producer Kay Gilmore vertelden de nieuwssite over hun pogingen om de game naar 60 fps te krijgen. Naar eigen zeggen zijn ze hier maanden mee bezig geweest. Ze moesten uiteindelijk echter tot de conclusie komen dat dit alleen haalbaar zou zijn als ze op andere gebieden compromissen zouden maken. En dat zou zeker nadelig zijn geweest voor de game-ervaring.

“Yes, we spent months trying to get the game to run consistently at 60 FPS. We heard players’ feedback on the Tomb Raider: Definitive Edition release regarding the sacrifice of visual fidelity in favor of better performance, so we wanted to make sure Rise of the Tomb Raider was the best version of the game we could possibly get on Switch 2. Despite its age, Rise of Tomb Raider is a much more GPU heavy game than its predecessor. As a result it couldn’t run at 60fps without serious compromises that would have frustrated players.”

Wil je meer weten over Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en hoe het ontbreken van 60 fps de game beïnvloedt? In onze uitgebreide review vertellen we je er alles over.