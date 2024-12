SNK begint King of Fighters Studio

SNK is bekend van meerdere fightinggame-franchises. Waaronder Fatal Fury, King of Fighters en Samurai Showdown. Deze drie reeksen hebben ieder games gehad op de Switch door de jaren heen. Metname King of Fighters wordt binnen het bedrijf gezien als een erg belangrijke fighting game franchise. Smash-spelers zullen deze de franchise misschien kennen vanwege terry Bogard. Een bekend karakter in zowel King of Fighters als Fatal Fury die in Nintendo’s populaire brawler is terecht gekomen.

SNK heeft nu aangekondigd dat ze een speciale studio hebben opgericht die zich helemaal bezighoudt met King of Fighters. Deze studio heet KOF Studio. Volgens SNK zal KOF Studio: “Trots de rijke erfenis van de iconische vechtgame-franchises voortzetten, terwijl ze hun evolutie naar de toekomst blijven stimuleren”.

Heb jij weleens een king of Fighters game gespeeld en ben jij blij met dit nieuws? Laat het weten in de reacties!