Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van het jaar weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel: Freedom Wars Remastered, maar liefst 4.6 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Super Onion Boy+, maar 57 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Freedom Wars Remastered – 4.6GB

Beyond Memories – Darkness of the Soul – 4.4GB

Windborn – Journey to the South – 3.9GB

Still Joking: Visual Novel – 3.9GB

DreadOut Remastered Collection – 3.4GB

Boti: Byteland Overclocked – 2.2GB

Backrooms Inside the Escape – 2.0GB

Warfront Tactics: Battlefield Chronicles Battle Simulator – 1.1GB

Battle Royal – Battlegrounds Call – 991MB

Chained Climb Together – 914MB

TCG Empire: Card Shop Simulator – 795MB

Titanigods – 781MB

Trading Card Shop Simulator – 697MB

Burger Race – 515MB

Decoration Rush – 314MB

Block Blaster DX – 291MB

Professor Doctor Jetpack – 288MB

The Fox’s Way Home – 287MB

Chained Towards Heaven – 187MB

Cosmo Skirmish – 121MB

Runny Bunny – 119MB

Shadows of Steam – 118MB

Valhalla Mountain – 113MB

Super Onion Boy+ – 57MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!