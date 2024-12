Sonic The hedgehog 3 heeft al meer dan 200 miljoen dollar verdiend

X-gebruiker Luiz Fernando, die de resultaten deelt van nieuwe bioscoopfilms, heeft vandaag laten weten dat Sonic The hedgehog 3 al 210,9 miljoen dollar heeft opgebracht. Een nieuw record voor de franchise. De film is tot nu toe succesvol in alle landen waar die is verschenen. Behalve in Japan, want hoewel Sonic daar is bedacht is de Sonic franchise daar bijzonder genoeg minder groot. Sonic The Hedgehog 3 haalde in het openingsweekend al 74 miljoen dollar op. Ter vergelijking: de eerste film haalde 43 miljoen dollar op en de tweede 25,5 miljoen. Deze opbrengsten betekenen een rooskleurige toekomst voor de Sonic filmfranchise. Eerder schreven we hier al over een vierde film. Als deze opbrengsten blijven voorkomen kunnen we er op rekenen dat er ook nog wel een vijfde en misschien zelfs een 6de film in het verschiet liggen. Na veel vallen en opstaan komen er nu dan dus eindelijk gouden tijden aan voor Sonic-fans.