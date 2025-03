Survival horror I Hate This Place aangekondigd voor de Switch

Brokken Mirror Game en Skybound Entertainment hebben I Hate This Place aangekondigd, een nieuwe open-world survival horror game. De game is geïnspireerd door een stripboeken reeks met dezelfde naam, gecreëerd door Kyle Straks en Artyon Topilin. De game moet eind dit jaar op de Nintendo Switch verschijnen, al is het onduidelijk of dat de Switch of Switch 2 zal zijn. Voo iedereen die benieuwd is naar deze game is er wel alvast een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

I Hate This Place is een isometrische open world survival game welke zich afspeelt in een vreemde onvoorspelbare wereld die het normale heeft vervormt tot iets ongrijpbaars. Jij speelt Elena, die per ongeluk een kwaadaardige kracht ontwaakt en zich hierdoor plotseling in deze vreemde wereld bevind. Ze heeft echter geen tijd om zich aan te passen, aangezien vreemde wezens en nachtmerrieachtige verschijningen haar allemaal dood willen hebben. Met weinig bruikbare materialen zal Elena snel en creatief moeten leren denken om in leven te blijven. Gevechten zijn niet altijd te ontwijken, maar gelukkig voor Elena wordt slimheid hierin meer beloont dan brute kracht. Maak essentiële gereedschappen om de wildernis te overleven een veilige haven te bereiken voordat het donker wordt. de game bevat namelijk een dag en nacht cyclus, maar ’s nachts wil je toch liever niet buiten zijn…