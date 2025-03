Locomoto aangekondigd voor de Nintendo Switch

Green Tile Digital heeft aangekondigd dat hun aankomende game Locomoto in 2025 naar de Nintendo Switch komt. In deze sfeervolle life-sim avontuurgame kruipen spelers in de rol van een treinconducteur.

In Locomoto draait alles om het beheren, aanpassen en uitbreiden van je eigen trein, terwijl je kleurrijke, harige passagiers een comfortabele reis biedt. Je kunt je wagons inrichten met zelfgemaakte meubels, nieuwe rijtuigen toevoegen en zelfs je eigen uiterlijk aanpassen met diverse kledingstukken en dierenkenmerken. Tijdens je reis ontmoet je unieke personages die je om hulp vragen, en door hun verzoeken te vervullen verdien je beloningen zoals nieuwe outfits, grondstoffen en crafting-blueprints. De game belooft een ontspannen sfeer met prachtige omgevingen en een rustgevende lo-fi soundtrack. Volgens CEO Ben Clarke heeft de community al waardevolle feedback geleverd via de demo, en het team kijkt ernaar uit om nog meer spelers te verwelkomen.

Wat spreekt jou het meest aan in Locomoto? Laat het weten in de reacties en bekijk de trailer hier.