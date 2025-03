Is this Game Trying to Kill Me krijgt Switch-release

De game Is this Game Trying to Kill Me komt binnenkort uit op de Nintendo Switch. Dat laat uitgever Sometimes You vandaag weten. Na een succesvolle run op pc sinds de release afgelopen jaar maakt deze unieke game nu de overstap naar andere consoles. Lang hoef je daarop niet te wachten: de game van ontwikkelaar Stately Snail is vanaf 4 april verkrijgbaar voor de hybride console van Nintendo.

Het is een beetje lastig uit te leggen at dit precies voor game is, maar het valt het beste samen te vatten als een puzzelgame met horrorelementen. Je speelt een game binnen de game. Je bent namelijk opgesloten in een afgelegen huisje in het bos, waar je een game moet spelen om te kunnen ontsnappen. Dat is nog niet zo eenvoudig, want je zult al snel merken dat elementen uit de game zich in de ‘echte’ wereld manifesteren. Vandaar natuurlijk ook de titel Is this Game Trying to Kill Me. In de onderstaande trailer krijgen we een idee van de gameplay die je te wachten staat: