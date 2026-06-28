Switch-versie The Drifter krijgt launch trailer

Powerhoof heeft een launch trailer online gezet voor The Drifter, een pulp adventure thriller die sinds enkele dagen te spelen is op zowel de Switch als Switch 2. De trailer is bedoeld om de release te vieren en om je over te halen deze 2D point-and-click een kans te geven. Naast een impressie van de game laat het ook vol trots de awards en review cijfers zien die de game tot op heden gekregen heeft, en deze zijn niet mis! Als je benieuwd bent naar deze titel kun je de trailer hieronder bekijken.

Waar gaat The Drifter over?

The Drifter is een klassiek 2D point-and-click avontuur waarvan de remmen zijn doorgesneden… binnen no-time zit je als speler middenin een web vol schimmige complottheorieën van shaduw bedrijven, moorden en een duizendjarige obsessie van een krankzinnige gek. Jij speelt Mick Carter, welke al een tijdje ronddwaalt. Hij gaat van baantje naar baantje en blijft nergens lang hangen. Maar wanneer hij per ongeluk iemand gruwelijk vermoord ziet worden zijn de poppen aan het dansen.. vooral wanneer hij daarna achterna wordt gezeten door hi-tech soldaten waarna hij in een reservoir gegooid wordt en verdrinkt.

Maar net voordat hij het bewustzijn verliest wordt hij terug zijn lichaam in geslingerd. Seconden voor zijn dood. Hij ontsnapt, maar de problemen houden daar niet op. Ze zeggen nu dat hij de dader is van deze gruwelijke moord, wordt daarnaast achternagezet door zijn verleden en dan is er ook nog dat knagende gevoel dat iets hem gevolgd is uit het hiernamaals…