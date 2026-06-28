[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 27

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Momento [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 30 juni

Vind je het leuk om kamers in te richten met diverse voorwerpen? Dan is Momento misschien wel hét spel voor jou! In deze game decoreer je niet zomaar ruimtes, want de items die plaatst hebben invloed op de rest van je leven. Inrichten kan trouwens geheel naar eigen smaak, dus als je een schilderij schuin wilt hangen, dan mag dat! Als je het verhaal hebt uitgespeeld, dan kun je dat nogmaals doen om een ander einde te ontgrendelen. Echter is het evenals mogelijk om met de creatieve modus aan de slag te gaan en zijn er verschillende easter eggs te ontdekken.

High on Life 2 [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €36,49 – 1 juli

In deze komische first-person shooter moet je een intergalactisch complot zien te verijdelen. Na de vorige game leek het allemaal een stuk rustiger te zijn voor je. Echter, daar komt snel verandering in als er een prijs op het hoofd van je zus wordt gezet. Nu zal je toch opnieuw aan de slag moeten. Dus pak je skateboard en ga met je team van knotsgekke aliens op pad om hier een einde aan te maken!

Rhythm Paradise Groove

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 2 juli

Rhythm Paradise Groove is een ritmespel met meer dan 80 minigames, waarin je op het juiste moment op een knopje moet klikken om een actie uit te voeren. Dat klinkt simpeler dan het lijkt, want je moet namelijk het ritme volgen! De game bevat natuurlijk ook dit keer weer een heleboel muziek van de beroemde Japanse artiest Tsunku. Naast de bekende gameplay zijn er daarnaast gloednieuwe minigames en een aantal nieuwe gameplay modussen. Deze worden tijdens het spelen vrijgespeeld en variëren van het verslaan van monsters met magische krachten en het pakken van een stukje taart na exact drie seconden. Tevens zijn er speciale minigames aanwezig die met maximaal vier spelers gespeeld kunnen worden. Wij mochten de game al eens proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Hier kun je onze preview lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 29 juni tot en met 5 juli

30 juni – Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains – Switch 2 Edition

30 juni – Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

30 juni – Deathbulge: Battle of the Bans

1 juli – Lunadra: Luna Awakens the Legendary Dragon

1 juli – Clarity: The Seven Demons of Vanguardia

1 juli – Grids of Thermometers

2 juli – Backrooms Pools – Gold Edition

2 juli – Once you Understand the Meaning These Comics Become Scary

2 juli – Mind Detective Psychology Test

2 juli – Relax & Learn: World Heritage

2 juli – Slot & Learn: Hangul

2 juli – Backrooms Premium Edition

2 juli – Backrooms: Exit from Supermarket – Gold Edition

2 juli – Hyperwired

2 juli – Crayon Jungle

2 juli – Quantum Beast

2 juli – Heavy Machinery VS Shumai

2 juli – Tanky Tanks Reloaded

2 juli – Noodlebound

2 juli – EGGCONSOLE ‘Relics’ MSK2

2 juli – The Boys Escape

2 juli – Bacterium

2 juli – Lofi Witch Hatch

2 juli – Lofi Witch Hatch – Deluxe Edition

2 juli – Spot It in the Picture! Worldwide Knodlegde Academic Quiz

2 juli – Proffesor Neumann’s adult Certification Test

2 juli – Common Sense National Championship

2 juli – Dress the Part! Outfit Puzzle

2 juli – Shy Dogs Hidden Orchestra 2

3 juli – Cooking Tycoons: Legendary Edition 3in1 Bundle

3 juli – Scholar Adventure: Mystery of Silence

3 juli – Do you Really Know about Soccer

3 juli – In Fair Spirits

3 juli – Lost Little Things

3 juli – A Good Place to Die

3 juli – Quiet Evidence: A Detective Mystery Case

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.