Tales of Xillia 2 Remastered bevestigd

Tales of Xillia Remastered verschijnt aankomende donderdag op de Nintendo Switch, maar ook het tweede deel zal een remaster krijgen. Dat heeft Bandai Namco vandaag bevestigd. Tales of Xillia 2 bouwt voort op het verhaal en klassieke gameplay van het origineel en verscheen destijds op de Playstation 3. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer we de remaster van Tales of Xillia 2 mogen verwachten.

Tales of producer Yusuke Tomizawa liet zich nog verder uit over remasters in de serie. Bandai Namco blijft continu kijken naar mogelijke remasters in de serie, één daarvan zal zelfs al zeer binnenkort worden onthuld. Voor nu moeten we nog even afwachten welke remaster de volgende zal zijn, eerst kunnen we deze week aan de slag met Tales of Xillia Remastered. Producer Yusuke Tomizawa tegenover Famitsu: