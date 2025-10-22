Er zijn weer angstaanjagend goede aanbiedingen te vinden in de eShop tijdens de Halloween-sale

Halloween kan als onaangenaam worden ervaren, maar misschien maakt de nieuwste kortingsactie in de Nintendo eShop deze periode iets prettiger voor je. Vanaf vandaag zijn daar namelijk weer vele spellen te vinden voor een leuk prijsje. Denk bijvoorbeeld aan de Unholy Edition van Cult of the Lamb, DOOM Eternal en Mortal Kombat 11. Dit zijn echter allemaal titels die gemaakt zijn voor de originele Switch, maar voor Switch 2-bezitters staan ook wat deals klaar. Zo zijn Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en SONIC X SHADOW GENERATIONS evenals met korting te koop. De Halloween-kortingsactie van 2025 duurt tot 2 november.

Wil je meer schrikbarend goede aanbiedingen voorgeschoteld krijgen? Neem dan een kijkje in de eShop of neem een kijkje op de officiële website van Nintendo.