Vanaf 15:00 hier live mee te kijken: Kirby Air Riders Direct 2

Vanmiddag om 15:00 is er weer een gloednieuwe Nintendo Direct. Ditmaal is het weer gefocust op een enkele game. Zo krijgen we weer een uur lang infomatie over Kirby Air Riders. Deze tweede speciale Direct voor de game wordt weer gepresenteerd door Masahiro Sakurai en zal dus dieper ingaan op de gameplay. Eerder hebben wij de game ook al kunnen proberen en dat is te lezen in onze previews. Deze vind je hier en hier.

De exacte onderdelen zijn niet bekend, maar het is waarschijnlijk wel de laatste lading aan nieuwe informatie voor de game verschijnt op 20 november voor de Switch 2.