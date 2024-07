Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights ook in 2025 verwacht

Laat je het militaire deel liever aan anderen over? Dan is deze otome meer wat voor jou!

Otome-fans kunnen bijna een sabbatical gaan inplannen als je kijkt wat er allemaal is aangekondigd voor volgend jaar. Dacht je bij Battlefield Waltz: “Heel spannend allemaal die actie en zo’n vloek, maar dat vechten besteed ik liever uit?”. Dan past deze game wellicht beter bij jou. Nog nooit van otome gehoord? Lees dan ons overzichtsartikel!

In Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (dat we voortaan maar gewoon Temirana gaan noemen) speel je een vervloekte prinses. Al is de vloek in dit geval vrij handig, want als ze in levensgevaar is beginnen personen en plaatsen licht uit te stralen om haar te waarschuwen. Desalniettemin werd ze gedwongen haar jeugd ver van haar familie en kasteel door te brengen. Wanneer ze vlak voor haar 16de verjaardag een toernooi bezoekt, wordt ze echter verrast. Vijf mannen stralen zulk bijzonder licht uit, dat ze ze meteen uitnodigt voor haar eigen schildwacht. Ideaal zijn ze echter allerminst, sommigen hebben geen ervaring met zwaardvechten en anderen zijn simpelweg niet geïnteresseerd in het ridderleven. En betekent het feit dat ze licht geven niet juist dat ze gevaarlijk zijn voor de prinses?

Ook voor deze trailer geldt dat de speciale edities van Temirana voor nu alleen voor Noord-Amerika zijn aangekondigd. Maar een Day One-editie voor Europa is gelukkig al wel bevestigd!