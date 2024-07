Battlefield Waltz aangekondigd voor 2025

Train op een militaire academie om je vervloekte zwaard te kunnen beheersen.

De otome-revolutie is nog steeds in volle gang. Niet alleen komen veel nieuwe games tegenwoordig ook snel in het Westen uit, maar ook bij de oudere spellen wordt een inhaalslag gemaakt. In 2025 is het de beurt aan Battlefield Waltz, die ruim tien jaar geleden alleen in Japan uitkwam. Benieuwd wat otome precies is? Lees dan ons overzichtsartikel!

Battlefield Waltz is een otome met een militaire insteek. Het hoofdpersonage pakt in een poging haar geliefden te beschermen een zwaard op. Maar dit zwaard blijkt allesbehalve gewoon: het is vervloekt en er huist een enorme kracht in. Deze ontdekking legt een zware verantwoordelijkheid op haar, want deze bijzondere kracht zou een gigantische impact kunnen hebben op haar hele wereld. Daarom vertrekt ze naar de militaire academie Nirvana. Op deze school probeert iedereen zijn of haar militaire vaardigheden te perfectioneren. Lukt het haar zich staande te houden op de academie en controle te houden over haar zwaard?

Onderstaande trailer kondigt ook alvast speciale edities aan voor Noord-Amerika. Wat Europa betreft, is momenteel alleen bekend dat we een Day One-editie kunnen verwachten.