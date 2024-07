Terraria heeft Super Mario Bros ingehaald

Terraria verslaat Super Mario Bros

Het is misschien wat onverwacht, maar de game Terraria heeft iets bijzonders bereikt.

Belangrijke mijlpaal voor de ontwikkelaars

Re-Logic, de ontwikkelaar van Terraria heeft met trots wat verkoopcijfers gedeeld. Met 58,7 miljoen verkochte exemplaren mag de game zich nu scharen in een bijzonder rijtje aan games. Het stoot de originele Super Mario Bros namelijk van de achtste plek als het gaat om bestverkochte game ooit. Dat is toch echt een prestatie te noemen voor een ‘vrij simpel ogende’ 2D-platformer. Twee redenen hiervoor zijn de hechte community en de blijvende populariteit op Steam. Daar staat de game nog steeds vrij hoog in bepaalde lijstjes.

De ontwikkelaar is natuurlijk erg trots en vindt het fantastisch om, ik quote; ‘de obscure game die draait om het redden van een prinses door een loodgieter en zijn broer van een draak-achtig iets’ te hebben voorbij gestreefd. Wist je trouwens dat Nintendo maar liefst drie keer in het rijtje staat met bestverkopende games? Zie hieronder de huidige top 10:

Minecraft (multiplatform) – 300 miljoen

Grand Theft Auto V (multiplatform) – 200 miljoen

Tetris (multiplatform) – 100 miljoen

Wii Sports (Wii) – 82,9 miljoen

PUBG: Battleground (multiplatform) – 75 miljoen

Mario Kart 8 Deluxe (WiiU/Switch) – 70,43 miljoen

Red Dead Redemption 2 (multiplatform) – 65 miljoen

Terraria (multiplatform) – 58,7 miljoen

Super Mario Bros (multiplatform) – 58 miljoen

Het is des te knapper van Nintendo om deze lijst te halen, aangezien de top 3 bestaat uit games die op meerdere consoles zijn uitgebracht. Overigens geldt dat ook voor Super Mario Bros. Die is bijvoorbeeld ook vaak heruitgebracht op bijvoorbeeld de Wii.