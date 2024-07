Echoes of Wisdom-stickervel toont nieuw personage

Vriend of vijand?

Zelda-fan en -onderzoeker RINKUTO heeft een ontdekking gedaan over The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Zij hebben ontdekt dat verschillende Europese retailers stickervellen weggeven met daarop een nieuw, nog onaangekondigd personage. RINKUTO deelde de vondst op Twitter/X:

En Europe, certains revendeurs offrent une planche de stickers aux artworks exclusifs pour la précommande de #EchoesOfWisdom : un tout nouvel ennemi semble intégrer le bestiaire de la série, et Link possède une épée différente de celle qu'il avait au moment de sa disparition… pic.twitter.com/QgUCxL4Nxu — RINKUTʘ (@rin_kuto) July 11, 2024

In Europa bieden bepaalde wederverkopers een vel stickers met exclusief artwork aan voor de pre-order van #EchoesOfWisdom : een gloednieuwe vijand lijkt te zijn opgenomen in het bestiarium van de serie, en Link heeft een ander zwaard dan hij had op het moment van zijn verdwijning… Automatisch vertaald door Twitter/X

Zoals je ziet staan er verschillende personages op het stickervel, maar de meesten kennen we wel. Link, Zelda, Ganon en een bokoblin, bijvoorbeeld. Ook hebben we de groene fee Tri al ontmoet in de aankondigingsvideo. Maar er staat nog een personage op het stickervel.

Het beestje lijkt veel weg te hebben van een gordeldier, maar meer dan dat weten we niet. Is het een nieuw vriendje? Of moeten we het als Zelda opnemen tegen dit bepantserde beest? Daarnaast valt het RINKUTO op dat Link een ander zwaard vastheeft dan in de trailer is te zien (hoewel dit zwaard wel op oficieel artwork is te zien). Er valt dus genoeg te ontdekken als de game uitkomt op 26 september 2024!