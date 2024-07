Elypse krijgt een fysieke release

Er is nog geen speciale editie aangekondigd

Goed nieuws voor fans van sfeervolle platformgames: Elypse, de 2D-avonturengame die eerder alleen digitaal beschikbaar was op de Switch, krijgt nu een fysieke release dankzij Red Art Games. Er is nog geen speciale editie aangekondigd, alleen een standaardversie.

Elypse heeft een unieke tekenstijl, geïnspireerd door de werken van Tim Burton, de filmregisseur bekend van The Nightmare Before Christmas; H.R. Giger, een beroemde schilder bekend om zijn buitenaardse creaties; en Guillermo del Toro, de filmregisseur bekend van Cabinet of Curiosities. De meeslepende soundtrack is gecomponeerd door Maxime Engel. De game biedt een uitdagende ervaring voor platformer-liefhebbers, waarbij je door de Abyss navigeert met een dash-en-slash-systeem, nieuwe vaardigheden vrijspeelt en omgevingen vol vallen en gevaren verkent.

