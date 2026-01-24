The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition krijgt launchtrailer

In 2022 kwam The Rumble Fish 2 uit voor de Nintendo Switch. Nu de Nintendo Switch 2 er ook is hebben uitgever 3goo en ontwikkelaar Dimps afgelopen jaar een Switch 2-versie aangekondigd. Deze The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition is vanaf 22 januari 2026 te spelen op Nintendo’s nieuwste console en bij de release hoort natuurlijk een passende trailer, welke je hieronder kunt bekijken.

De Nintendo Switch 2 Edition kost €19,99 in de Nintendo eShop. Mocht je de oude versie al hebben, dan kan je voor €4,99 een upgradepack aanschaffen om naar de Switch 2-versie te upgraden. Nieuw aan deze versie van de vechtgame is de modus Team Battle, waarin je met drie gekozen personages het op moet nemen tegen het andere team. Ook is er een grafische update en is het mogelijk om te spelen met mensen op de Nintendo Switch via online cross-play.