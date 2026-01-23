Gerucht: Borderlands 4 komt in februari naar de Switch 2

We weten al een tijdje dat Borderlands 4 naar de Nintendo Switch 2 komt. De game werd in april van vorig jaar aangekondigd, en daarna was het al snel duidelijk dat de looter shooter naar alle platformen zou komen, inclusief de Nintendo Switch 2. Oorspronkelijk stond hij gepland voor 3 oktober, maar de game werd een week voor release uitgesteld. Dit zou zijn vanwege de kwaliteit van de game op de Switch, die helaas verre van optimaal was. Wij zelf hadden eerder die maand ook al geconstateerd dat de game verre van ideaal liep, dus op zich wat extra tijd om te optimaliseren leek geen overbodige luxe. Sindsdien hebben we echter weinig meer van de game gehoord. De game staat nog steeds gepland voor de Switch 2, maar wanneer of in welk tijdsframe blijft onduidelijk.

Maar misschien is daar nu verandering in gekomen. Een Portugese retailer zette de game namelijk in de voorverkoop, met releasedatum. Deze releasedatum stond op 27 februari. Of hier een kern van waarheid achter zit is echter maar de vraag, want uitgever 2K zwijgt momenteel nog in alle talen. Een ook de retailer is teruggekrabbeld, de datum is inmiddels alweer offline gehaald en vervangen door een globale ‘2026’. Het lijkt momenteel dan ook niet meer dan een gerucht, maar je weet het maar nooit met dit soort dingen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

Waar gaat Borderlands 4 over?

Borderlands 4 is een zogeheten Looter Shooter, een FPS waarin loot een groot onderdeel van de gameplay is. Dit deel neemt spelers mee naar een nieuw, onbekend sterrenstelsel vol vijanden, buit en explosieve actie. Dit keer kunnen spelers kiezen uit vier gloednieuwe Vault Hunters, elk met unieke vaardigheden en diepgaande skill trees om hun speelstijl aan te passen. De game introduceert een uitgebreid wapenmodificatiesysteem, waarmee spelers hun wapens kunnen upgraden en aanpassen voor ultieme chaos. Naast de kenmerkende humor en cel-shaded graphics, brengt Borderlands 4 een volledig vernieuwde co-opmodus, waarin spelers naadloos kunnen samenwerken, zowel online als lokaal. De wereld reageert dynamischer dan ooit op de acties van de speler, met destructieve omgevingen en missies die zich aanpassen op basis van keuzes en speelstijl.