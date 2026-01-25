Kijk hem hier vanaf 15:00: The Super Mario Galaxy Movie Direct

Vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe Nintendo Direct. Ditmaal niet over games die er aan gaan komen, maar over de aankomende The Super Mario Galaxy Movie. De Direct zal waarschijnlijk vooral draaien om een nieuwe trailer en nieuwe personages die onthuld worden. Je hoeft in elk geval echt geen nieuws over games te verwachtten.

Dit zou de tweede volledige trailer van de film zijn, de vorige introduceerde Rosalina en Bowser Jr. als nieuwe personages voor de film. De film zelf zal vanaf april in de bioscoop te zien zijn.