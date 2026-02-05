Turok: Origins komt later dit jaar naar Nintendo Switch 2

Tijdens de nieuwste Nintendo Direct Partner Showcase werden flink wat nieuwe titels onthuld voor de Switch 2, één daarvan is de terugkeer van een klassieke first-person shooter franchise. Tijdens de Direct dook Turok: Origins namelijk ook op. De game staat gepland voor een release in de herfst van 2026 en zal onder andere naar de Nintendo Switch 2 komen.

De Turok-serie is een ware klassieker en met Turok: Origins keertde franchise terug naar haar oorsprong. Als speler moet je zien te overleven in een wereld waarin zowel prehistorische wezens als buitenaardse tegenstanders de mensheid bedreigen. Jij beschikt over een groot aantal wapens om deze vijanden te verslaan. Naast grote hoeveelheid actie zitten levels ook vol puzzels en objectives, denk aan het overhalen van schakelaren en dergelijke. Turok Origins biedt een story mode die je zowel alleen als co-op met twee vrienden kunt doorlopen.

Kijk jij ernaar uit om Turok opnieuw te gaan beleven deze herfst? Laat het ons hieronder weten!