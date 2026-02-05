PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse komt deze maand naar de Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase werd zojuist een gloednieuwe PARANORMASIGHT-titel aangekondigd. En de kers op de taart is bovendien dat er ook al een releasedatum bekend is! Heel lang hoeven we niet te wachten, want PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse verschijnt nog deze maand, op 19 februari voor de Nintendo Switch. Hieronder vind je de nieuwe trailer van Square Enix.

Dit spannende verhaal bouwt verder op het vorige deel uit 2023, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, maar verplaatst zich nu naar de kust. Het gloednieuwe PARANORMASIGHT-verhaal begint in Ise-Shima, Japan – een regio rijk aan zeemeerminnenlegendes. Sluit je aan bij een groep fascinerende personages die de mysteries van de zeemeerminnen van Ise onderzoeken. Ontrafel hun verschillende perspectieven op de zaak en leid het verhaal naar een spannende ontknoping.

Wil je voor de release van het nieuwe deel het vorige verhaal ervaren, dan kun je die nu met een mooie korting in de Nintendo eShop aanschaffen. Je betaalt tot en met 18 februari geen €19,99 maar €4,99. Wij durfden deze zelfs een echte must-have te noemen (check hier onze review), dus grijp je kans!

Komt PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse op jouw wensenlijstje?