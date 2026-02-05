Fallout 4: Anniversary Edition aangekondingd voor de Nintendo Switch 2

Bethesda heeft aangekondigd dat Fallout 4: Anniversary Edition naar de Nintendo Switch 2 komt. De game viert tien jaar Fallout 4 en laat spelers opnieuw een wereld ontdekken die is veranderd door een nucleaire ramp.

In Fallout 4 speel je als een Vault-bewoner die de buitenwereld verkent. Je verzamelt spullen, vecht tegen vijanden, bouwt je eigen gemeenschappen en werkt samen met andere groepen. De keuzes die je maakt hebben invloed op wat er gebeurt. De open wereld zit vol locaties, personages en missies. De Anniversary Edition bevat de volledige game, alle zes uitbreidingen en meer dan 150 extra items uit de Creation Club. Zo krijg je de meest complete versie van Fallout 4. Fallout 4: Anniversary Edition is vanaf 24 februari digitaal verkrijgbaar en verschijnt 28 april fysiek voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.

