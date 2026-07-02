Volgens Circana is het onwaarschijnlijk dat Nintendo stopt met de verkoop van fysieke games

Inmiddels heb je vast wel meegekregen dat Sony heeft aangekondigd vanaf januari 2028 te stoppen met het uitbrengen van fysieke PlayStation-games op discs. Naar aanleiding van dit nieuws vragen veel spelers zich af wat dit betekent voor de toekomst van fysieke games. Ook Microsoft zou met zijn volgende console, Project Helix, mogelijk dezelfde richting op gaan. Circana-analist Mat Piscatella heeft in een interview met VGC nu ook op dit nieuws gereageerd en volgens hem is het onwaarschijnlijk dat Nintendo hierdoor zijn eigen plannen zal aanpassen.

Piscatella gaf aan dat “de daling van fysieke gameverkopen al jaren zichtbaar is”. Volgens hem zijn “de verkopen van nieuwe fysieke videogames sinds het einde van de jaren 2000 ieder jaar afgenomen”. Toch lijkt Nintendo zich in een andere positie te bevinden dan Sony en Microsoft. Het bedrijf heeft met de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 nog altijd een sterke aanwezigheid in winkels en behaalt volgens Piscatella een groot aandeel in fysieke software- en hardwareverkopen.

Hoewel de Amerikaanse markt voor fysieke games recent een kleine opleving zag door de Nintendo Switch 2, verwacht Piscatella niet dat deze groei blijvend is. Desondanks denkt hij niet dat Nintendo zomaar afstand zal nemen van cartridges. Volgens hem volgt Nintendo doorgaans zijn eigen koers en laat het bedrijf zich niet snel beïnvloeden door beslissingen van concurrenten.

Tot slot gaf die aan dat “winkels de afgelopen jaren juist steeds meer zijn gaan inzetten op Nintendo-producten”. Daardoor verwacht hij niet dat fysieke Nintendo-games op korte termijn zullen verdwijnen.

Geloof jij ook in de voorspellingen van Mat Piscatella en denk jij dat Nintendo hun games nog lang op cartridges zal aanbieden? Of ben je bang dat we in de toekomst op steeds meer code-in-a-box toestanden kunnen rekenen? laat het weten in de reacties!