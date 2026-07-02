Twee Remothered-games aangekondigd voor Switch 2

Remothered: Tormented Fathers Remastered en Remothered: Broken Porcelain Remastered zullen beide naar de Nintendo Switch 2 komen. Stormind Games heeft vandaag de komst van beide titels aangekondigd, het gaat om geupdate versies van de oorspronkelijke games. Zowel Remothered: Tormented Fathers Remastered als Remothered: Broken Porcelain Remastered staan op de planning om nog dit jaar te verschijnen.

Zoals hierboven genoemd gaat het om verbeterde versies welke op de Unreal Engine 5 zullen draaien. Technisch en visueel zullen de games flink verbeterd zijn. Remothered: Tormented Fathers Remastered en Remothered: Broken Porcelain Remastered zijn zogeheten psychologische survival-horror-games en focussen op pure en realistische survival-horror, waarbij je continu opgejaagd wordt door vijanden.