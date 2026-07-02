Kirby Air Riders amiibo van Chef Kawasaki komt in september

Kirby Air Riders verscheen in het najaar van vorig jaar en hoewel het geen enorme hit was, is die wel beter ontvangen dan het vorige spel. Daarnaast wordt het spel sinds de release ook nog actief ondersteund met evenementen en verschillende nieuwe amiibo. Eén van de amiibo die nog uit moet komen is Chef Kawasaki met de Hop Star. Vandaag is aangekondigd dat die amiibo op 3 september in de winkels moet komen te liggen. Na Kirby, Meta Knight, Bandana Dee en King Dedede is dit de vijfde amiibo voor de game die verschijnt. King Dedede is vandaag verschenen.

Geef je complimenten aan de kok als de amiibo van kok Kawasaki en de Hopster op 3 september verkrijgbaar is. Je kunt de straalmotoren van de Hopster zelfs bewegen! #KirbyAirRiders pic.twitter.com/peYdrE9iEH — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 2, 2026