Granblue Fantasy Versus: Rising komt naar Switch 2

Granblue Fantasy Versus: Rising is niet per se een nieuwe game. Hij is immers al sinds 2023 te spelen op pc en PlayStation. In een recente aankondiging laten Cygames en Arc System Works echter weten dat de titel ook op Nintendo Switch 2 zal verschijnen. Op 17 september 2026 om precies te zijn.

Deze aankondiging was overigens tweeledig: naast de onthulling van een Switch 2-editie is er ook een update bekendgemaakt. Deze introduceert het DLC-personage Id, een nieuw level, een nieuwe game mechanic en meer. Switch 2-eigenaren zullen daar dus ook meteen van kunnen profiteren. Onderaan dit artikel kun je de aankondigingstrailer bekijken.

Niet vergeten: komende maand komt er ook een andere Granblue Fantasia-titel uit. Dat is Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok en daarvoor is op dit moment al een demo te spelen. Eerder dit jaar hebben wij al een hands-on ervaring met deze titel mogen hebben, die je hier kunt lezen.