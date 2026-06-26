Soundtrack Happy Home Paradise toegevoegd aan Nintendo Music

Eerder deze week bracht Nintendo meer nummers van Mario Kart World naar Nintendo Music. Vandaag is het de beurt aan de soundtrack van de DLC van Animal Crossing: New Horizons. Verschillende nummers van Happy Home Paradise zijn vanaf nu te beluisteren op Nintendo Music.

De soundtrack bestaat uit 25 nummers. Bij elkaar duurt dat 43 minuten om te beluisteren. Daarnaast zijn er ook verlengbare nummers beschikbaar om extra lang te kunnen luisteren. Je vindt de playlist hier. Er is een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig voor Nintendo Music. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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