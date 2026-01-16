Website Power Unlimited verkocht aan Maltees gokbedrijf

Er is een eind gekomen aan pu.nl, de website van Power Unlimited. Eerder verdween de website gamer.nl al, welke over ging in de website van PU. Nu is echter ook het einde van de iconische website van Power Unlimited een feit. Uitgever Reshift Digital heeft de website verkocht aan een Maltees gokbedrijf. Met de verkoop gaat de redactie ook niet mee. De website zelf blijft dan wel bestaan, maar wordt niet meer gevuld door de voormalige redactie. De verwachting is dat de website gevuld zal gaan worden met AI-nieuws en informatie over online gokken. In de laatste Power Unlimited Podcast vertellen leden van de redactie zelf wat er is gebeurd.

Het magazine zelf blijft gelukkig wel bestaan. De redactie heeft namelijk een licentie om het Power Unlimited Magazine te kunnen blijven maken en dat blijven ze ook doen. Het iconische tijdschrift blijf je gelukkig dus wel in zijn huidige vorm ontvangen als abonnee en zal ook in de winkel te koop blijven. De redactie is daarnaast al ver met het bouwen van een nieuw platform om ook online weer aanwezig te zijn in de toekomst.

Hoe dan ook gaat er met de overname van pu.nl weer een stukje gamegeschiedenis verloren, wat een nieuwe klap in het gezicht is voor gamend Nederland. Eerder onderging gamewebsite PlaySense al een soortgelijke metamorfose en daarvoor verdwenen grote sites als de Nederlandse Eurogamer, GamersNet en InsideGame ook al.