BlazBlue Entropy Effect X heeft demo gekregen op de Switch

Afgelopen november is BlazBlue Entropy Effect X aangekondigd, een nieuwe roguelike ervaring in de BlazBlue franchise. De game staat gepland voor release op 12 februari, maar voor wie niet kan wachten tot die datum is er nu goed nieuws. Er is namelijk een demo van de game verschenen, waarin je de eerste drie levels kunt spelen. Ook zijn er drie verschillende personages welke je alvast kunt uitproberen, namelijk Ragna, Es, en Hibiki. Ook is er een gameplay video verschenen. Deze kun je hieronder bekijken, maar let wel, deze is volledig in het Japans.

BlazBlue Entropy Effect X is een 2D actie roguelike welke zich afspeelt in de BlazBlue Universe. Je kunt dus ook veel oude gezichten uit de franchise verwachten, aangevuld met verschillende nieuwe. Het verhaal gaat over een wereld die op het punt staat ten onder te gaan, iets wat een groep elite onderzoekers proberen tegen te houden. Ze onderzoeken dit op een geheime locatie genaamd “The Lab” maar dit heeft tot op heden nog niets concreets opgeleverd. In een laatste wanhopige poging de wereld te redden stuurt het “Research of Possibility” initiatief erop aan om ‘Shards of Possibility’ te zoeken, speciale fragmenten die de ondergang zouden moeten tegenhouden. Deze shards zijn te vinden in de “Sea of Possibility” een realm tussen de werelden in, buiten de grenzen van de realiteit.

De protagonist van deze game, Ace, is de enige die in deze zee kan duiken. Begeleid door de onderzoekers van ‘The Lab’ duikt hij keer op keer in deze vreemde zee, op zoek naar fragmenten… totdat vreemde visioenen hem beginnen over te nemen en haar lichaam begint te veranderen. terwijl Ace doorzoekt beginnen ontelbare herinneringen zich te verdringen in zijn hoofd, en de waarheid achter deze stervende wereld en het onderzoek komt daarin langzaam boven drijven…