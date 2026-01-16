Hi-Fi Rush heeft opnieuw een rating gekregen voor de Switch

Nadat Hi-Fi Rush oorspronkelijk een Switch rating kreeg in 2024 is er nu een nieuwe classificatie opgedoken voor een potentiële Switch-versie van Hi-Fi Rush. De listing is gisteren opnieuw toegevoegd aan de PEGI-database. Zoals eerder gezegd werd de rating oorspronkelijk toegevoegd in 2024 toen de IP nog van Bethesda was. De game is nu echter onderdeel van Krafton en dit bedrijf is ook opgenomen in de listing.

Microsoft en Bethesda waren oorspronkelijk de eigenaars van Hi Fi Rush, maar de licentie werd in november officieel overgedragen aan Krafton die meer plannen hadden met de franchise. Een release voor de Switch en de Switch 2 zou erg goed nieuws zijn. Zeker aangezien de gameplay en artstijl goed aansluiten bij veel van Nintendo’s eigen games. Deze listing bevestigd nog niet dat er een Switch-versie komt van de game. Het is daarnaast ook belangrijk om te vermelden dat er binnen de listing geen sprake is van een Switch 2-versie. Het is te hopen dat deze gerenomeerde ex Xbox-titel ook naar Nintendo platformen komt. Wanneer dit gebeurt laten we het jullie natuurlijk direct weten.

Zit jij te wachten op een Switch- of Switch 2-versie van Hi-Fi Rush? Laat het weten in de reacties!