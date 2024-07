Powerwash Simulator krijgt weer gratis update

Tijd om de Kärcher weer tevoorschijn te halen.

Powerwash Simulator is een van die games die zo nu en dan weer opduikt omdat er ineens nieuwe content is. En nu is het weer zover! De game bestaat alweer twee jaar, en dat wordt gevierd met Muckingham Files Part 3. Heb je de game gespeeld maar zeggen Muckingham Files Part 1 en 2 je niets? Ongetwijfeld heb je de levels wel gespeeld. De naam ‘Muckingham Files’ is vrij recentelijk pas geïntroduceerd, en bundelt de verschillende bonuslevels die de game al enige tijd te bieden heeft. Nu is het de beurt aan deel 3, dat bestaat uit twee gloednieuwe levels die staan te springen om een grondige schoonmaakbeurt. Hieronder kun je de trailer bekijken:

Diep in de zee

Level 1 is het aquarium. Bijzonder daaraan is dat het een van de levels is waar spelers in 2022 het meeste op hebben gestemd tijdens een Powerwash Simulator community vote. Een zeer gewilde toevoeging aan de game dus. Het is een lekker groot level waar je wel even zoet mee bent, met verschillende aquariumverblijven die je van binnen en buiten schoonmaakt en waar ook best wat geklauter bij komt kijken. Inclusief grappige informatiebordjes en allerlei visjes. Level 2 is een onderzeeër – tevens een van de community levels dat de meeste stemmen heeft gekregen. Wie goed kijkt, ziet allerlei leuke details zoals markeringen van tentakels aan de onderzijde en vogelpoep aan de bovenkant.

Powerwash Simulator is zo’n game die maar blijft geven. Toen de game de laatste keer op deze website werd gecovered, ging dat over een gratis level in het teken van de feestdagen. Vlak daarvoor was er nog een Back To The Future-DLC uitgekomen. Dat komt bovenop een aantal gratis DLC’s in het teken van Tomb Raider en Final Fantasy 7 en een betaalde Spongebob Squarepants-DLC. In de tussentijd zijn er bovendien nog Warhammer-content en een aantal Alice in Wonderland-levels uitgebracht.

En het lijkt erop dat het hier niet bij zal blijven! Later deze zomer komt Cruise Ship Sun Deck uit. Weliswaar slechts één level, maar wel een flink omvangrijk level. Daarnaast zit Muckingham Files Part 4 ook al in de pijplijn.

Heb jij een favoriet level in Powerwash Simulator? Dat horen we natuurlijk graag van je!