Astral Takers verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Kemco heeft aangekondigd dat Astral Takers, een gloednieuwe turn-based RPG van ontwikkelaar Vanguard, op 1 augustus 2025 wereldwijd verschijnt voor de Nintendo Switch.

In Astral Takers volg je Revyse, een jonge leerling in de kunst van het Summonen, die op een dag Aurora ontmoet een mysterieus meisje zonder herinneringen. Samen raken ze verwikkeld in een avontuur vol gevaren, mysterieuze krachten en confrontaties met machtige vijanden. Tijdens gevechten kun je helden oproepen met behulp van Echostones, waarmee je een team van vier samenstelt uit maximaal acht unieke personages. Dankzij het ‘Arrange System’ en voorspelbare vijandelijke acties draait het gevecht om slimme keuzes en strategische positionering. Ook kun je midden in een gevecht van teamleden wisselen om je aan te passen aan elke situatie. Verken dungeons, verzamel schatten, verbeter je uitrusting en neem het op tegen uitdagende bazen.

Ga jij het gevecht aan met de Astral Takers? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!