Voxelgram 2 komt naar de Nintendo Switch

Na het succes van het originele voxelgram op Nintendo Switch in 2020 keert de geliefde 3D puzzelgame binnenkort terug met voxelgram 2. De opvolger verschijnt op 28 augustus 2025 en bouwt voort op de bekende formule, maar met slimme vernieuwingen.

Net als in het origineel los je driedimensionale nonogram-puzzels op door voxelmodellen te beeldhouwen, alleen dit keer met een twist: je werkt nu met twee kleuren in plaats van één. De game bevat 250 volledig nieuwe puzzels, verdeeld over 20 sfeervolle diorama’s. Spelers die het eerste deel bezitten, krijgen bovendien toegang tot nog eens 250 extra puzzels uit het origineel opnieuw ontworpen om te passen bij de nieuwe tweekleurige regels. Voor wie geen genoeg krijgt van voxel-logica biedt Voxelgram 2 ook een eindeloze stroom aan procedureel gegenereerde puzzels in allerlei vormen en moeilijkheidsgraden.

Ben jij klaar om opnieuw te beeldhouwen in voxelvorm? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!