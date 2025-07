Wild Hearts S nu speelbaar op Nintendo Switch 2

Koei Tecmo en Omega Force hebben vandaag de lanceertrailer gedeeld voor Wild Hearts S, dat vanaf nu beschikbaar is voor Nintendo Switch 2. In deze fantasierijke actiegame draait alles om jagen, bouwen en overleven.

In Wild Hearts S stap je in de schoenen van een jager die gebruikmaakt van een oude technologie genaamd Karakuri een soort mechanische creaties die je zelf kunt bouwen. Deze hulpmiddelen zijn essentieel om enorme, natuurdoordrenkte beesten te verslaan in de wereld van Azuma, een setting die sterk is geïnspireerd op het feodale Japan. Of je nu kiest voor traditionele wapens zoals de Nodachi of boog, of juist voor unieke opties zoals de Karakuri Katana en Bladed Wagasa, je uitrusting en tactiek maken het verschil. Naarmate je vordert, gebruik je materialen van verslagen beesten om steeds krachtigere wapens en tools te maken.

Durf jij het op te nemen tegen de reusachtige beesten van Azuma? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!