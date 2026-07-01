Mario Kart World ontvangt nieuwe Knockout Tour routes

Verrassing! Nintendo heeft vandaag een gloednieuwe update aangekondigd voor Mario Kart World. Het is er ook niet zomaar eentje. Nee, er zit daadwerkelijk wat leuke nieuwigheidjes in. Sowieso kun je gaan racen op twee nieuwe routes in Knockout Tour. Zo heb je de Drill Tour die van Wario’s Shipyard naar Bowser’s Castle gaat. Of race in de Boomerang Rally die van Salty Salty Speedway naar Whistlestop Summit gaat. Er moeten hierna nog minimaal zes nieuwe routes verschijnen in het spel.

Daarnaast bevat de update de mogelijkheid om stickers te gebruiken in de Photo Mode.

Op het moment is er alleen een officiële trailer in Japan uitgebracht van de update.