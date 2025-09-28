Blood: Refreshed Supply aangekondigd voor de Nintendo Switch en Switch 2

Vandaag is bekendgemaakt dat Blood: Refreshed Supply, de definitieve remaster van de cultklassieker uit 1997, naar Nintendo Switch en Switch 2 komt. De Switch versie verschijnt op 4 december 2025, terwijl de Switch 2-versie begin 2026 volgt.

Blood: Refreshed Supply volgt Caleb, een ondode gunslinger die wraak zoekt op zijn voormalige demonische meester Tchernobog. Spelers vechten zich een weg door 42 bloederige levels, gebruikmakend van een arsenaal aan wapens, zoals de Flare Gun, Tommy Gun, Napalm Launcher en zelfs duistere middelen zoals de Voodoo Doll en Life Leech. Tegenstanders variëren van fanatieke cultisten tot zombies, vliegende gargoyles en vuurspuwende hellhounds. De remaster bevat de originele Blood campagne plus de add-ons Plasma Pak en Cryptic Passage, en voegt twee nieuwe missies toe: Marrow (bij launch) en Death Wish (post-launch). De game heeft ook veel upgrades zoals: hoge resolutie, ontgrendelde framerates, aanpasbare controllers, uitgebreide mod-ondersteuning, en co-op tot acht spelers, zowel lokaal als online.

Ga jij met acht spelers spelen of speel je liever zelf? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer!