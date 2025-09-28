Mamorukun ReCurse is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Een nieuwe trailer viert de lancering van Mamorukun ReCurse op de Nintendo Switch. De verticale shoot ’em up, die oorspronkelijk in 2008 in de Japanse arcades verscheen, is terug in een moderne remaster met nieuwe functies en verbeteringen.

In deze kleurrijke shooter draait alles om de Curse Bullets. Daarmee kun je kleine vijanden en kogels van het scherm vegen, maar ook grotere vijanden sterker maken voor een hogere score. Wie meer risico neemt, wordt rijkelijk beloond. Je kunt zelfs jezelf vervloeken om extra schade uit te delen en uitdagendere vijanden te overwinnen. Bijzonder is dat je in dit spel zelf de scroll bepaalt: als je niet vooruitgaat, blijft je personage staan. Wachten is echter geen optie, want er zit een tijdslimiet op elke stage. De Switch versie ondersteunt widescreen en twin stick besturing en biedt veel content, waaronder Story Mode, Arcade Mode, Challenge Courses, DLC-personages, alternatieve kostuums en een Gallery Mode.

Ben jij klaar voor de shoot ’em up? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer!