Square Enix deelt 17 minuten gameplay van Dragon Quest VII: Reimagined

Tijdens de Tokyo Game Show is er veel nieuws naar buiten gekomen over aankomende Dragon Quest remakes. Zo deelden we eerder al dat Dragon Quest I & II HD remake nieuwe beelden kregen. Nu heeft Square ook gameplay getoond voor de remake van Dragon Quest VII. In de video hieronder kun je genieten van ruim 17 minuten aan Dragon Quest gameplay. De gameplay werd opgenomen op de Tokyo Game Show. Hierdoor is het bijbehorende commentaar dan ook volledig Japans, maar gelukkig spreekt de gameplay redelijk voor zich.

Dragon Quest VII: Reimagined is een remake van de game Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past die in 2000 verscheen voor de PlayStation 1. In Dragon Quest VII: Reimagined herontdek je een verhaal vol vreugde en verdriet, waarin een ambitieus vriendengroepje erachter probeert te komen waarom hun koninkrijk het laatste eiland ter wereld is. De game heeft een nieuwe grafische stijl, waarin dioramabeelden worden gecombineerd met Akira Toriyama’s iconische personageontwerpen. Verder is het verhaal gestroomlijnd en is er het Moonlighting-systeem, waarmee het mogelijk is om twee beroepen te hebben. Dragon Quest VII verschijnt op 5 februari voor de Switch en de Switch 2. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!